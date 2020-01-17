Мотогонщик попал в реанимацию после аварии на "Дакаре"

Мотогонщик из Нидерландов Эдвин Стравер угодил в аварию на 11-м этапе "Дакара" и находится в реанимации.

В ходе гонки, которая проходит на территории Саудовской Аравии, спортсмен на скорости около 50 км/ч врезался в дюну и получил перелом одного из шейных позвонков.

Как сообщает издание AD, падение произошло на 120-м километре спецучастка. Спортсмен был на вертолете доставлен в больницу. За его жизнь ведут борьбу медики.

Стравер был обнаружен португальцем Мариу Патрау, который поспешил вызвать экстренные службы и оставался рядом с пострадавшим до их прибытия. Как стало известно изданию, у нидерландца останавливалось сердце, но медикам удалось его запустить.

Ранее на седьмом этапе "Дакара" погиб мотогонщик из Португалии Паулу Гонсалвеш.