Названы сроки принятия новых правил медосмотра для водителей

В феврале может быть принято окончательное решение о новом порядке медосмотра водителей.

Такую точку зрения высказал главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн, сообщает агентство "РИА Новости". По его словам, сейчас обсуждается вопрос раннего выявления злоупотребления алкоголем и наркотиками среди водителей транспортных средств.

Напомним, что изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители планировалось принять еще в ноябре прошлого года. Предполагалось увеличить объем исследований для того, чтобы выявлять потенциальных наркоманов и людей, страдающих алкоголизмом.

Это вызвало ажиотаж среди автомобилистов. Они выстроились в медкомиссии для того, чтобы получить справки по старым правилам. Эксперты отмечали, что и сейчас необходимо получать справки у наркологов и психиатров при получении и замене водительских прав. Однако в реальности люди эти справки покупают, мало кто доходит до соответствующих специалистов.

Позже Минздрав отложил вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей.