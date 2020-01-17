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17.01.2020 07:14
Рубрика: Экономика

Немецкий регулятор поможет вывести "Северные потоки" из-под директивы ЕС

Немецкий регулятор может помочь вывести "Северные потоки" из-под действия директивы Евросоюза. Компании-операторы газопроводов Nord Stream AG и Nord stream 2 AG подали соответствующее обращение в Федеральное сетевое агентство Германии.

Фото: REUTERS
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В своем обращении к немецкому регулятору Nord Stream 2 опирается на пункт 28b смягченного немецкого закона, подчеркивая, что инфраструктура трубопровода была закончена до мая 2019 года. При рассмотрении заявок будут проведены консультации со странами ЕС. Процедура должна быть завершена до 23 мая 2020 года, передает ТАСС.

Напомним, что указанный документ распространяет энергонормы Евросоюза на морские газопроводы из третьих стран в государства ЕС, проходящие за пределами территории государств сообщества, как если бы эта труба была проложена внутри Евросоюза. Так, в соответствии с требованиями Третьего энергетического пакета оператором газопровода должна стать независимая от "Газпрома" компания, а половина мощности трубопровода должна быть зарезервирована под прокачку газа от независимых поставщиков.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Европа Германия Международные организации Европейский союз Газопровод "Северный поток-2"

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