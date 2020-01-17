Охлаждающая жидкость вытекла из защитной системы на АЭС "Фукусима-1"

Специалисты компании Tokyo Electric Power обнаружили несколько утечек охлаждающей жидкости в системе заморозки почвы вокруг аварийной АЭС "Фукусима-1". Герметичность труб нарушена сразу в трех местах, вытекло около 20 тысяч литров хладагента.

Так называемая ледяная стена появилась под печально известной станцией четыре года назад. Она блокирует приток грунтовых вод, которые раньше смешивались с радиоактивной жидкостью. На создание ледяного барьера из бюджета Японии было направлено 300 миллионов долларов, сообщает канал NHK.

Напомним, авария на атомной электростанции в Японии произошла в марте 2011 года. Последствия ЧП, в том числе экологические, ликвидируют до сих пор.