Перед новым годом европейцы массово закупились машинами

В декабре спрос на легковые автомобили в Европе взлетел на 21,7% по отношению к декабрю 2018 года, достигнув показателя в 1,26 миллиона проданных новых автомобилей. Месяц сделал год: демонстрировавший отрицательную динамику по итогам 11 месяцев рынок после декабря показал годовой прирост продаж в 1,2% по сравнению с 2018-м.

Столь значительный прирост в декабре частью объясняется снижением продаж декабре 2018 года в результате включения в процедуру сертификацию автомобилей для стран ЕС методики измерения выбросов WLTP, написанной по следам дизельгейта. Но в основном дело в политике. С 1 января на территории ЕС вступали в силу ограничения на выбросы углекислого газа для производителей.

Одновременно национальные правительства ряда стран ставили размер налога в зависимость от выбросов CO2 со значительными коэффициентами. Так было, например, в Франции (рост продаж в декабре - 27,7%) и Швеции (рост - 109,3%). В Нидерландах (рост 113,9%) удваивался налог с корпоративных продаж электромобилей.

По итогам года в пяти крупнейших европейских странах рост продаж за 2019 год по сравнению с предыдущим отмечен в Германии (на 5%), Франции (на 1,9%) и Италии (на 0,3%). В Британии и Испании, напротив, продажи упали на 2,4% и на 4,8% соответственно.

Среди производителей в декабре наибольший прирост в натуральном исчислении показал Volkswagen AG (на 50 180 машин), в относительном - Mazda (на 74%). Lada увеличила сбыт на 57,3% до 431 автомобиля (за полный 2019 год продажи сократились на 3,9%).

Отметим, что статистика Ассоциации европейских автопроизводителей приводит данные только ее членов - компаний, имеющих крупные производства в ЕС (VW, PSA, Renault, Hyundai, BMW, Daimler, Ford, FCA, Toyota, Nissan, Volvo, Mazda, Jaguar Land Rover, Mitsubishi, Honda) и только по странам-членам ЕС, участникам Европейской ассоциации свободной торговли, а также Британии.