Подведены итоги XI Гайдаровского форума

XI Гайдаровский форум состоялся в Президентской Академии 15-16 января. На форум зарегистрировалось около 18 000 участников более чем из 30 стран, его работу освещали порядка 800 журналистов из российских и зарубежных СМИ. Содержательная повестка форума включала 85 сессий, где признанные российские и зарубежные эксперты, политики и представители бизнеса обсуждали актуальные вызовы, стоящие перед Россией и миром в новом десятилетии.

В фокусе внимания участников были вопросы глобальной экономической динамики и социально-экономической политики России, перспективы трансформации рынка труда и развития регионов, цифровая революция и климатический кризис. Вектор дискуссиям на форуме был задан в ежегодном послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое прошло в день открытия форума.

На встрече и.о. первого вице-премьера РФ, министра финансов Антона Силуанова с международными экспертами Гайдаровского форума обсуждались тенденции глобальной экономики. Участники встречи не обошли вниманием и другие глобальные вызовы: изменения климата, проблемы демографии.

"Гайдаровский форум всегда проходит в начале года. Это форум интересный специалистам, поскольку на его площадке всегда подводятся итоги, намечаются задачи, обсуждаются проблемы", - сказал Антон Силуанов.

Среди российских участников форума - и.о. министра экономического развития РФ Максим Орешкин, и.о. министра науки и высшего образования Михаил Котюков, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф, председатель Правления ООО "УК "РОСНАНО" Анатолий Чубайс.

Традиционно на форум приехало много иностранных участников. Президент Франции в 2007-2012 годах Николя Саркози отметил успехи России, подчеркнув, что страна снова стала сверхдержавой благодаря усилиям президента Владимира Путина. Рассуждая о будущем Европы, Николя Саркози заявил, что "глубоко верит" в социальное, экономическое и политическое будущее континента. Министр экономики и финансов Италии (1994-1995, 2001-2006, 2008-2011 гг.) Джулио Тремонти отметил факт излишней бюрократизации Европы и выступил за то, чтобы европейцы прекратили конфронтацию и подумали о том, как наладить отношения с Россией и Китаем.

На форуме выступили ведущие мировые экономисты - замдиректора Департамента по вопросам финансов и предпринимательства Евразии Секретариата глобальных отношений ОЭСР Матильда Меcнард, профессор Гарвардского университета Кеннет Рогофф, профессор Школы бизнеса Колумбийского университета Чарльз Каломирис, председатель правления JPMorgan ChaseInternational Якоб Френкель, возглавлявший с 1991 по 2000 год Банк Израиля. Спикерами стали многие эксперты в области бизнес-образования, главы мировых бизнес-школ, руководители международных научных центров. В дискуссиях о проблемах изменения климата участвовал нобелевский лауреат по устойчивому развитию, член Межправительственной группы экспертов по изменению климата Рае Квон Чунг.

Итогом прошедшего форума стало проведение всестороннего обсуждения наиболее важных тем глобальной и национальной повестки начавшегося десятилетия. Дискуссии, прошедшие в рамках деловой и экспертной программы, подтвердили актуальность российской повестки, совпадение ее ключевых пунктов с общемировой и эффективность нового формата форума, нацеленного на анализ и разработку практических рекомендаций для национальных институтов. Несмотря на важные перемены в высших эшелонах российской власти, представители которых традиционно принимают активное участие в работе форума, программа форума была выполнена практически полностью.

"XI Гайдаровский форум открывшийся, по сути, посланием Президента, во многом отразил ту повестку и те тезисы, которые в нем были озвучены. Мы получили уникальную возможность обсудить заданные главой государства темы с самым широким кругом экспертов. Уверен, что многое из прозвучавшего на полях форума станет основой для будущих дискуссий, деловых и экспертных мероприятий, которые нас ожидают. В ходе обмена мнениями эксперты форума сформировали огромный массив полезных для органов власти и общества суждений и предложений по главным вопросам текущих и планируемых глобальных социально-экономических преобразований", - подвел итоги работы площадки ректор РАНХиГС Владимир Мау.

Организаторы ХI Гайдаровского форума - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.