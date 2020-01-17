Поправки об основаниях для ликвидации партий отозваны для доработки

Документ накануне внесли депутаты Гаджимет Сафаралиев, Евгений Марченко и Валентин Суббот.

Согласно изменениям, "явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ" должно стать основанием для ликвидации партии. Ликвидация, согласно законопроекту, также грозит за финансирование избирательных кампаний как политических партий, так и персонально кандидатов из-за рубежа. Речь идет о получении средств от зарубежных государств, юридических и физических лиц, лиц без гражданства, российских юридических лиц с иностранным участием более 30%, международных организаций и общественных движений, а также анонимных источников.

Инициатива имеет шансы на принятие, однако вначале должна быть произведена доработка.

Глава профильного думского комитета Сергей Гаврилов рассказал, что документ требует дополнительного анализа. И все же в комитете поддерживают идею "исключить любое прямое и косвенное иностранное финансирование политических партий", заявил он ТАСС. По словам парламентария, законодательный запрет на "злоупотребление несистемными партиями своим правом" крайне актуален.

В свою очередь, первый зампред фракции "Единая Россия" по законопроектной деятельности Андрей Исаев сообщил, что авторам законопроекта будет рекомендовано перед обсуждением в Госдуме пройти процедуры предварительного рассмотрения.

Он рассказал, что документ еще не проходил экспертно-координационный совет фракции по законотворческой деятельности. По итогам рассмотрения на нем будет выработано коллегиальное решение, сказал депутат "Интерфаксу".