При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных

Потерь среди американского военного контингента при недавней атаке Ирана по базе в соседнем Ираке нет. Об этом сообщил портала Defense One со ссылкой на собственные источники в Пентагоне.

По данным журналистов, в результате ракетного обстрела базы Айн-эль-Асад 8 января 11 военнослужащих получили лишь контузии различной степени тяжести. Они доставлены для обследования в госпиталь в Германии, их жизни ничего не угрожает.

Напомним, обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в начале года, когда в результате операции Пентагона в Багдаде был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. В ответ Иран атаковал в Ираке базы, которые использовали американские военные.