Проект о зампреде Совбеза рассмотрят в приоритетном порядке

Совет Госдумы на заседании 20 января рассмотрит президентский законопроект о введении должности зампредседателя Совета безопасности. Рассмотрение будет приоритетным для нижней палаты, заявил ее глава Вячеслав Володин.

Инициативу Владимир Путин внес накануне. Своим указом он назначил на эту должность экс-премьера Дмитрия Медведева, которого сменил на посту Михаил Мишустин.

Как сообщили в пресс-службе Госдумы, Володин уже направил законопроект президента в профильный комитет по безопасности и противодействию коррупции.