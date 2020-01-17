Путин и Меркель обсудили по телефону конференцию по Ливии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель позвонила российскому президенту Владимиру Путину.

"Обсуждались различные аспекты, связанные с международной конференцией по Ливии, которая проводится в Берлине 19 января", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Конференция пройдет в это воскресенье, 19 января, в Берлине. Путин уже подтвердил свое участие. Мероприятие посетят президент Турции Тайип Эрдоган, приглашены лидеры противоборствующих сторон в Ливии Файез Саррадж и Халифа Хафтар, представители США, Великобритании, Египта, ООН и ЕС.

Ранее сегодня Кремль опубликовал письмо Хафтара Путину, где тот благодарит за роль в ливийском урегулировании и сообщает о согласии посетить Россию для дальнейших переговоров.