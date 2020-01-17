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17.01.2020 15:57
Рубрика: Власть

Путин получил письмо от ливийского маршала Хафтара

Текст: Кира Латухина

Президент России Владимир Путин получил письмо от командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара. Полный текст послания опубликован на сайте Кремля.

Хафтар обращается к Путину - "уважаемый господин президент", "мой дорогой друг" - и выражает признательность за усилия России по установлению мира и стабильности в Ливии.

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"Благодарю вас и выражаю полную поддержку российской инициативе по проведению мирных переговоров в Москве, которые должны привести к миру в Ливии", - отмечает маршал.

Хафтар также подтвердил, что готов принять приглашение посетить Россию для продолжения диалога.

В конце письма маршал выражает глубокую признательность и уважение.

Напомним, что в это воскресенье Владимир Путин посетит Берлин для участия в международной конференции по Ливии.

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