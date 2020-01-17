Путин получил письмо от ливийского маршала Хафтара

Президент России Владимир Путин получил письмо от командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара. Полный текст послания опубликован на сайте Кремля.

Хафтар обращается к Путину - "уважаемый господин президент", "мой дорогой друг" - и выражает признательность за усилия России по установлению мира и стабильности в Ливии.

"Благодарю вас и выражаю полную поддержку российской инициативе по проведению мирных переговоров в Москве, которые должны привести к миру в Ливии", - отмечает маршал.

Хафтар также подтвердил, что готов принять приглашение посетить Россию для продолжения диалога.

В конце письма маршал выражает глубокую признательность и уважение.

Напомним, что в это воскресенье Владимир Путин посетит Берлин для участия в международной конференции по Ливии.