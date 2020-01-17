Разбитое лицо помогло Овечкину войти в историю НХЛ

Совсем недавно эти команды встречались друг с другом и "Вашингтон" потерпел унизительное поражение от "Нью-Джерси" со счетом 1:5. И вот теперь пришло время для реванша.

Для лидера "Вашингтона" встреча с "дьяволами" началась не очень успешно. В первом периоде форвард "дьяволов" Майлз Вуд атаковал капитана "столичных" Александра Овечкина и разбил ему лицо, а судьи не увидели нарушения в этом моменте. Окровавленный россиянин жаждал мести. После медицинской помощи Александр Великий вернулся на лед и успел наказать соперника за грубость. При игре 5 на 3 капитан "Вашингтона" нанес могучий щелчок, отразить который вратарь не смог. Еще до перерыва разозленный Овечкин оформил дубль. После вбрасывания шайба досталась капитану "Вашингтона", который с одной из любимых точек поразил дальний угол.

В начале второго периода "Вашингтон" вел уже 3:0, но "дьяволам все же удалось сократить отставание до минимума. Якуб Врана сделал счет 4:2, а поставил точку в матче Овечкин, оформивший 25-й в карьере хет-трик.

Благодаря этому хет-трику Овечкин довел счет голов в сезоне до 31-го. При этом россиянин стал первым в истории, кто забрасывал не менее 30 шайб в 15-ти подряд сезонах за один клуб. За всю историю НХЛ только три игрока достигали отметки в 30 шайб на протяжении как минимум 15 сезонов. Помимо россиянина, это американец Майк Гартнер и чех Яромир Ягр, но они делали это в составе разных команд.

Стоит добавить, что впервые в карьере вратарь "Вашингтона" Илья Самсонов выходил на лед в двух матчах подряд.