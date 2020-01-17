Платную парковку введут на 80 улицах Москвы с 17 февраля

Платный режим будет введен на 80 столичных улицах, сообщает пресс-служба ГКУ АМПП.

Так, платные парковки появятся в районах Южное и Северное Тушино, Беговой, Соколиная Гора, Внуково, Южнопортовый, Таганский, Рязанский, Новогиреево, Басманный, Головинский, Нагатино-Садовники, Даниловский, Митино, Люблино, Марьина Роща.

В сообщении говорится, что платная парковка вводится по предложению самих местных жителей. При этом решение обговаривалось с местными муниципальными депутатами.

Кроме того, на некоторых улицах будет скорректирована цена парковки. Причем не обязательно в сторону удорожания. Например, на улицах Гаврикова и Верхняя Красносельская водители отдают по 60 рублей в час. На них ценник снизится до 40 рублей в час.