Погода в Москве 17 января побила новый рекорд

В четверг температура в Москве поднялась до отметки +3,1 градуса и повторила рекорд 1925 года. В пятницу воздух прогрелся еще на градус выше, побив предыдущий рекорд того же 1925 года. Об этом рассказали "РГ" в Метеобюро столицы и области.

Согласно данным метеорологов, в пятницу в 13.00 столбик термометра на станции ВДНХ поднялся до +4,3 градуса. Это значение превысило на 0,1 единицу предыдущее достижение, продержавшееся 95 лет.

"Повышению температуры воздуха способствовало краткое появление солнца, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

По ее словам, в среднем температура воздуха в регионе более чем на десять градусов превышает норму для января, и в ближайшие дни ощутимого похолодания не ожидается.