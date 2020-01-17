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17.01.2020 15:07
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Собянин: Строительство южного участка БКЛ метро завершится в 2021 году

Текст: Сергей Жуков
Южный участок Большой кольцевой линии столичного метро достроят в 2021 году. Об этом сегодня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, проинспектировав строящуюся станцию "Воронцовская".

Южный участок, который строится с 2017 года, глава города назвал очень важным. "Он соединяет три действующие радиальные линии и одну строящуюся, - пояснил Собянин. - Так или иначе этот отрезок улучшит транспортную доступность для полумиллиона москвичей". С запуском поездов должны разгрузиться центральные участки Сокольнической, Калужско-Рижской, Серпуховско-Тимирязевской и Кольцевой линий подземки. Часть москвичей смогут отказаться от личных машин и спуститься в метро, рассчитывают власти. За счет этого станет посвободнее на Ленинском проспекте, Профсоюзной улице, Севастопольском проспекте, Варшавском шоссе и Южной рокаде.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Строительство, по словам мэра, продолжается на всех участках большого кольца. Пробел между "Проспектом Вернадского" и "Каховской" заполнят тремя новыми станциями. Например, "Зюзино" возводится в районе Каховки и Севастопольского проспекта. "Улица Новаторов" - на пересечении одноименной улицы и Ленинского проспекта. Здесь в перспективе пассажиры смогут пересесть на Коммунарскую линию. Будущая же "Воронцовская", где побывал мэр, расположена на пересечении Хлебобулочного проезда и Профсоюзной улицы. Тут обустроят переход на "Калужскую" оранжевой ветки. В зону стройки попала масса инженерных коммуникаций. Чтобы перенести их на новое место, потребовалось около года. Как рассказал председатель правления компании-подрядчика Владимир Петрук, стройка завершится в срок. По его словам, котлован для будущей станции готов, поэтому строители начали возводить основные конструкции. Оформят "Воронцовскую" в космической стилистике. Например, в потолок вмонтируют неоновые светильники, которые будут напоминать Млечный Путь. Для оформления выбраны серый, черный и оранжевый цвета.

Полностью Большая кольцевая, как ожидается, замкнется к 2023 году. Длина новой ветки с 31 станцией составит 70 км. Таким образом, она может стать самой протяженной кольцевой линией метро в мире, обогнав сегодняшнего "чемпиона" - Вторую кольцевую линию Пекинского метро (57 км). Со станций БКЛ можно будет сделать 23 пересадки на другие линии метро, четыре пересадки на Московское центральное кольцо (МЦК), шесть пересадок на первые два Московских центральных диаметра, 11 пересадок на линии железной дороги.

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