Суд арестовал обвиняемого во взятке бывшего вице-мэра Ярославля

Суд в Ярославле арестовал на два месяца бывшего заместителя мэра города по вопросам градостроительства Рината Бадаева. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Чиновнику предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Как уточнил "РГ" осведомленный источник, следствие считает, что вице-мэр Бадаев летом прошлого года предложил содействие одной из компаний при заключении договора с агентством по муниципальному заказу ЖКХ города Ярославля на сумму 12 миллионов рублей, за что потребовал 10 процентов от суммы контракта, а проще говоря, откат в 1,2 миллиона. Получить он успел 390 тысяч.

Обвиняемый, со своей стороны, заявил, что не выходил за рамки должностных полномочий, а обнаруженные у него во время обыска денежные средства принадлежат ему.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал для задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 15 марта 2020 года включительно. Решение мотивировано тем, что, не находясь под арестом, Бадаев может уничтожить доказательства, оказать давление на свидетелей и скрыться, поскольку не имеет постоянного места жительства в Ярославской области.

Ринату Бадаеву 39 лет, из них с Ярославлем он связан меньше года. Должность вице-мэра столицы "Золотого кольца" он занимает с начала 2019 года. На работу в мэрию Ярославля Бадаев перешел с должности заместителя главы администрации Переславля-Залесского, на которой тоже курировал вопросы градостроительства. До Переславля работал в Подмосковье.

В мэрии Ярославля заявили, что Ринат Бадаев написал заявление об увольнении по собственному желанию 13 января, а последним его рабочим днем было 16 января.