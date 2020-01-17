В Ярославле вынесен второй приговор по делу о пытках в колонии

Суд в Ярославле приговорил бывшего старшего инспектора отдела безопасности ярославской исправительной колонии № 1 Максима Яблокова к трем с половиной годам лишения свободы.

По словам официального представителя Ярославского областного суда Ольги Козловой, Яблоков обвинялся в превышении должностных полномочий по отношению к осужденному Хасдину Муртазалиеву. На видео, запечатлевшем этот момент, вновь прибывшие в ИК осужденные сидят на корточках. Сотрудники ФСИН по одному направляют их в здание, сопровождая ударами.

Яблоков полностью признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке.

- Суд назначил Максиму Яблокову наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на три года, - сообщила корреспонденту "РГ" Ольга Козлова.

Яблоков был взят под стражу в зале суда. Однако звания лейтенанта внутренней службы он не лишен. В отличие от его коллеги капитана внутренней службы Сергея Ефремова, приговор которому был вынесен 15 января.

Напомним, бывший заместитель начальника оперативного отдела Ярославской исправительной колонии № 1 Сергей Ефремов за участие в коллективном избиении осужденного Евгения Макарова был приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, лишен права занимать руководящие должности в правоохранительных органах на два года, а также специального звания капитана внутренней службы.

В суде уточнили, что Яблоков тоже проходит по делу об избиении Макарова. То есть он скоро предстанет перед судом еще раз.