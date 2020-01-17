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17.01.2020 11:49
Рубрика: Легковые авто

В Москве появились новые легковые эвакуаторы

Текст: Ирина Огилько
Фото: Пресс-служба департамента транспорта Москвы Фото: Пресс-служба департамента транспорта Москвы
Фото: Пресс-служба департамента транспорта Москвы

С помощью новых эвакуаторов в столице стало легче перемещать мешающий транспорт с городских дорог. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Эвакуацию автомобиля в Москве теперь можно оплатить через приложение

Новые городские эвакуаторы сделаны на базе японского внедорожника, поэтому благодаря небольшим габаритам они более маневренные и могут перемещать автомобили из труднодоступных мест. Как сообщают в пресс-службе, новые автомобили перемещают эвакуируемый транспорт методом частичной погрузки.

Напомним, что эвакуаторы АМПП не только перемещают на спецстоянки автомобили, нарушающие правила парковки, но и оказывают помощь на дорогах. При этом перемещение поврежденных автомобилей в безопасное место происходит совершенно бесплатно.

Кстати

Телефон единого контакт-центра "Московский транспорт": +7 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.