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17.01.2020 22:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве запустили салют в честь 75-летия освобождения Варшавы

Фото: Александр Корольков
В столице запустили артиллерийский салют в честь 75-й годовщины освобождения Варшавы от немецкой оккупации.

На Поклонной горе в парке Победы в небо запущено около трех тысяч фейерверков. Звуковое сопровождение обеспечили 24 залпа легендарных пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

Фото: Минобороны РФ
Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Варшавы

Напомним, советские войска освободили столицу Польши от фашистов 17 января 1945 года в ходе Варшавско-Познанской операции. Красной армии понадобилось несколько суток, чтобы изгнать немецких оккупантов. Битва за столицу Польши была одной из самых ожесточенных за время Великой Отечественной войны, а катастрофа на Висле стала для немецкого командования полной неожиданностью. Освободив Варшаву, советские войска открыли дорогу на Берлин.

Сегодняшний салют стал первым из серии, посвященной освобождению европейских городов советскими войсками. В этом году также планируется дать салюты в честь освобождения Будапешта, Братиславы, Вены, Берлина и Праги.

Варшава официально не празднует день освобождения от фашистских захватчиков
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