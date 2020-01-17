В Москве запустили салют в честь 75-летия освобождения Варшавы

В столице запустили артиллерийский салют в честь 75-й годовщины освобождения Варшавы от немецкой оккупации.

На Поклонной горе в парке Победы в небо запущено около трех тысяч фейерверков. Звуковое сопровождение обеспечили 24 залпа легендарных пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

Напомним, советские войска освободили столицу Польши от фашистов 17 января 1945 года в ходе Варшавско-Познанской операции. Красной армии понадобилось несколько суток, чтобы изгнать немецких оккупантов. Битва за столицу Польши была одной из самых ожесточенных за время Великой Отечественной войны, а катастрофа на Висле стала для немецкого командования полной неожиданностью. Освободив Варшаву, советские войска открыли дорогу на Берлин.

Сегодняшний салют стал первым из серии, посвященной освобождению европейских городов советскими войсками. В этом году также планируется дать салюты в честь освобождения Будапешта, Братиславы, Вены, Берлина и Праги.