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17.01.2020 14:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Саратовского министра обвинили в причинении ущерба на 53 миллиона

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В отношении министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной и ее подчиненных возбуждено уголовное дело по злоупотреблению должностными полномочиями. По мнению правоохранителей, чиновники причинили областному бюджету ущерб более чем на 50 миллионов рублей.

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Как сообщает областное управление СК, нарушения законодательства были допущены якобы при госзакупках 18 аппаратов УЗИ для медучреждений региона осенью 2018 года. По версии следствия, должностные лица областного министерства были проинформированы о "несоответствии предлагаемых к поставке ультразвуковых аппаратов условиям государственного контракта". Несмотря на это руководитель ведомства и ее подчиненные, которые действовали в интересах фирмы-поставщика, дали указание главврачам принять медицинскую аппаратуру.

- Затем министр здравоохранения организовала оплату оборудования ненадлежащего качества, причинив ущерб бюджету Саратовской области на сумму свыше 53 миллионов рублей, - информирует пресс-служба СУ СК по региону.

Как сообщили следователи, незаконные действия чиновников были выявлены в ходе оперативно-розыскных мероприятий региональных управлений ГУ МВД и УФСБ.

В декабре прошлого года в квартире министра, а также ряда ее подчиненных, правоохранителями были проведены обыски. В связи с этим пресс-служба регионального министерства обнародовала специальный комментарий руководителя областного здравоохранения. В нем, в частности, Наталья Мазина заявила, что ей не стыдно за собственную работу и жизненными принципами она не поступалась.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область

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