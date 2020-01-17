Саратовского министра обвинили в причинении ущерба на 53 миллиона

В отношении министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной и ее подчиненных возбуждено уголовное дело по злоупотреблению должностными полномочиями. По мнению правоохранителей, чиновники причинили областному бюджету ущерб более чем на 50 миллионов рублей.

Как сообщает областное управление СК, нарушения законодательства были допущены якобы при госзакупках 18 аппаратов УЗИ для медучреждений региона осенью 2018 года. По версии следствия, должностные лица областного министерства были проинформированы о "несоответствии предлагаемых к поставке ультразвуковых аппаратов условиям государственного контракта". Несмотря на это руководитель ведомства и ее подчиненные, которые действовали в интересах фирмы-поставщика, дали указание главврачам принять медицинскую аппаратуру.

- Затем министр здравоохранения организовала оплату оборудования ненадлежащего качества, причинив ущерб бюджету Саратовской области на сумму свыше 53 миллионов рублей, - информирует пресс-служба СУ СК по региону.

Как сообщили следователи, незаконные действия чиновников были выявлены в ходе оперативно-розыскных мероприятий региональных управлений ГУ МВД и УФСБ.

В декабре прошлого года в квартире министра, а также ряда ее подчиненных, правоохранителями были проведены обыски. В связи с этим пресс-служба регионального министерства обнародовала специальный комментарий руководителя областного здравоохранения. В нем, в частности, Наталья Мазина заявила, что ей не стыдно за собственную работу и жизненными принципами она не поступалась.