В Татарстане возбудили дело о домогательствах в детском приюте

В Татарстане возбудило уголовное дело по факту домогательств к воспитанницам детского приюта "Акчарлак" Рыбнослободского района РТ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, где две девочки из социального приюта для детей и подростков "Акчарлак" рассказали о том, что сотрудник учреждения трогает их за интимные места под предлогом игры.

Администрация учреждения сама обратилась в СУ Следкома РФ по РТ и прокуратуру Татарстана с просьбой провести проверку.

Прокуратура Татарстана также выясняет, насколько законными были видеосъемка несовершеннолетних и размещение ролика в Cети.