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17.01.2020 10:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Татарстане возбудили дело о домогательствах в детском приюте

Текст: Олег Корякин

В Татарстане возбудило уголовное дело по факту домогательств к воспитанницам детского приюта "Акчарлак" Рыбнослободского района РТ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, где две девочки из социального приюта для детей и подростков "Акчарлак" рассказали о том, что сотрудник учреждения трогает их за интимные места под предлогом игры.

Администрация учреждения сама обратилась в СУ Следкома РФ по РТ и прокуратуру Татарстана с просьбой провести проверку.

Прокуратура Татарстана также выясняет, насколько законными были видеосъемка несовершеннолетних и размещение ролика в Cети.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан

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