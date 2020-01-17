Полиция возбудила дело после ДТП с автобусом под Ульяновском

Полиция возбудила уголовное дело после опрокидывания автобуса в Карсунском районе Ульяновской области, сообщили в УМВД по региону. В аварии пострадали 14 человек.

Напомним, опрокидывание автобуса в кювет произошло рано утром в среду на автодороге Карсун-Ростислаевка из-за сильного гололеда.

Внутри находились 20 человек, пять пострадавших были госпитализированы, девять человек также обращались за медпомощью. Дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".