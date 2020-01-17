Пропавшую в Новосибирской области девочку нашли в подвале

В городе Карасук Новосибирской области удалось разыскать живой 10-летнюю девочку, пропавшую двое суток назад. Как рассказали "РГ" в региональном минздраве, ребенок находится в реанимации, однако уже вечером ее должны перевести в общее отделение.

- У нее переохлаждение, небольшое обезвоживание, но в целом все хорошо, - подчеркнули в пресс-службе ведомства. - Ее осмотрел хирург, другие врачи - никаких следов насильственных действий на теле девочки не обнаружено, повреждений нет, жизни ничего не угрожает.

О том, что на территории Карасука пропал ребенок, полиция сообщила вчера, к тому моменту к поискам подключились уже около двухсот человек. В Следственном управлении СК по Новосибирской области завели уголовное дело об убийстве малолетнего, ведь сведений о местонахождении ребенка не было.

Девочка должна была прийти домой из музыкальной школы, однако так и не вернулась. Очень скоро родители подняли тревогу, благодаря чему история закончилась благополучно. Ребенка около полуночи обнаружил один из местных охотников, подключившийся к поискам и пустивший по следу собаку.

По информации следователей, девочка находилась в подвале общежития на улице Тургенева. Она была без сознания. Сейчас ребенок под наблюдением врачей Карасукской ЦРБ. Теперь специалисты намерены установить причины ее самовольного ухода, исследовать условия воспитания ребенка и отношения в семье.