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17.01.2020 18:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе нашли родителей, подбросивших младенца на крыльцо больницы

Полиция Кемеровской области установила родителей, оставивших свою новорожденную дочь на крыльце больницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД РФ.

Напомним, накануне утром в городе Юрга сторож поликлиники обнаружил у дверей медучреждения младенца. Он обратился в полицию. Правоохранители просмотрели камеры видеонаблюдения и установили, что ночью новорожденную девочку у крыльца больницы оставил неизвестный мужчина. После он подошел к дверям больницы, нажал кнопку вызова и скрылся. По данному факту было возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности (статья 125 УК РФ).

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В результате оперативных мероприятий сотрудники угрозыска установили родителей девочки. Ими оказались 32-летняя местная жительница и ее 26-летний муж. Выяснилось, что женщина не состояла на учете по беременности ни в одной больнице, а ребенка родила в домашних условиях. После рождения девочки, она уговорила мужа подбросить его в больницу, так как семья не планировала воспитывать ребенка.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на детского омбудсмена области Дмитрия Кислицына, семья считается благополучной. Кроме того, она числится как многодетная.

Сейчас девочка помещена в родильное отделение. Врачи сообщили, что жизни младенца ничего не угрожает. По словам омбудсмена, проблем с обустройством брошенной девочки в другую семью возникнуть не должно.

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