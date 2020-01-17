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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд арестовал министра МВД по Республике Коми по делу о взяточничестве

Текст: Светлана Цыганкова (Сыктывкар)
Фото: Пресс-служба МВД Республики Коми Фото: Пресс-служба МВД Республики Коми
Фото: Пресс-служба МВД Республики Коми

Министр внутренних дел Республики Коми Виктор Половников арестован в пятницу по решению суда. Его подозревают в коррупционном преступлении. Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ - получение взятки в особо крупном размере.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Как уже писала "РГ", министра регионального МВД задержали 16 января. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России. Никаких подробностей не привели. Сегодня в Сыктывкарском городском суде избирали меру пресечения для министра в закрытом для СМИ режиме, сообщает ТАСС.

Во время оглашения постановления об аресте  в суде сообщили: следствие считает, что Половников получил в июле 2017 года не менее 25 миллионов рублей в качестве взятки. Правда не уточнили, за что и кто передавал. Как уточняет "Интерфакс", со ссылкой на пресс-службу горсуда, при вынесении решения была учтена характеристика обвиняемого, а также обстоятельства инкриминируемого ему преступления. Суд решил, что иная мера пресечения не будет гарантировать надлежащее поведение подозреваемого в ходе следствия.

Сам генерал-майор полиции свою вину не признал. Защита Виктора Половникова после оглашения постановления об аресте заявила, что намерена его обжаловать. Министр надеется, что сможет отстоять честь мундира и доказать свою невиновность.

Виктор Половников является уроженцем Курганской области. Службу в органах внутренних дел начал в 1984 году. С ноября 2011 года занимал пост замначальника ГУ МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу. В мае 2015 года был назначен министром внутренних дел по Республике Коми.

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