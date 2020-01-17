Вологодские следователи проверят нападение собаки на детей в школе

Следственный комитет Вологодской области организовал проверку по факту нападения собаки бойцовской породы на учеников младших классов средней школы № 1 города Вытегры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"РГ" уже писала о том, что 16 января в здание школы забежала собака и покусала шестерых младшеклассников. Детям сразу же оказали медицинскую помощь. Из здания учебного заведения собаку вывел сын владелицы пса, ученик старших классов.

Проверку организовала и прокуратура Вологодской области. Она даст оценку действиям администрации средней школы № 1, которая не смогла обеспечить безопасность детей. Провести проверку поручили и сотрудникам следственного отдела по Вытегорскому району СУ СК РФ по Вологодской области. По ее результатам будет принято процессуальное решение.