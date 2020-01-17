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17.01.2020 17:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани арестовали инспектора ГИБДД, у которого нашли драгоценности

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

На Кубани по решению суда заключили под стражу старшего инспектора ГИБДД по Краснодару, у которого дома во время обыска обнаружили большое количество ювелирных изделий и дорогостоящих часов. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Краснодарскому краю.

Фото: Rattankun Thongbun / istock
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Как ранее уже писала "РГ", инспектора и ряд других сотрудников подозревают в получении взятки "группой лиц по предварительному сговору, совершенному с вымогательством".

- По данным следствия, днем 25 июня 2019 года полицейский совместно с иными сотрудниками полиции с целью личного обогащения вымогал взятку у генерального директора одного из предприятий Кубани, основным видом деятельности которого являются производство и электромонтажные работы, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по Краснодарскому краю. - Подозреваемый сказал руководителю предприятия, что в случае отказа он искусственно создаст определенные условия для последующего привлечения бизнесмена к административной ответственности. Генеральный директор, воспринимая данную угрозу реально, согласился с высказанными требованиями и в тот же день произвел перевод на расчетный счет банковской карты старшего инспектора отдела ГИБДД 40 тысяч рублей, что является значительным размером.

Во время обыска в доме у инспектора  и других подозреваемых должностных лиц обнаружили "много ювелирных изделий из золота и драгоценных камней", а также "несколько дорогостоящих часов" и "1,5 миллиона рублей наличными".

Сейчас следователи проводят комплекс оперативных мер для того, чтобы установить все подробности совершенных преступлений, а также возможных других эпизодов незаконной деятельности полицейского.

Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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