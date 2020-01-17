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17.01.2020 15:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани завели новое дело на руководителей минсельхоза края

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

На Кубани следователи СКР возбудили новое уголовное дело на высокопоставленных сотрудников минсельхоза края, которых подозревают в вымогательстве взятки. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю. Уголовное дело возбуждено по статье "получение взятки с использованием служебного положения в особо крупном размере". Кроме этого следователям стала известна схема, с помощью которой замминистра сельского хозяйства Кубани и ряд других сотрудников ведомства участвовали в вымогательстве денег у предпринимателей.

Фото: iStock
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Как уже писала "РГ", речь идет о расследовании уголовного дела в отношении заместителя министра сельского хозяйства Краснодарского края Кима Тертицы и начальника управления ведомства Александра Пиунова.

По данным следственного управления СКР края, замминистра сельского хозяйства Кубани с октября 2017 года являлся председателем конкурсной комиссии по отбору участников программы развития сельского хозяйства региона. По этой программе сельхозкооперативам выдавали гранты на развитие.

- По версии следствия, в феврале 2019 года председатель сельскохозяйственного снабженческо-бытового потребительского кооператива, желая получить субсидию в рамках сельскохозяйственной программы, обратилась к начальнику управления развития малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства за консультацией, - сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю. - Чиновник сообщил женщине, что ей могут оказать содействие в получении субсидии при условии передачи четырех миллионов рублей, которые впоследствии получит заместитель министра сельского хозяйства - председатель конкурсной комиссии. Женщина об этом требовании сообщила в правоохранительные органы.

В следственном ведомстве уточнили также, что "30 апреля 2019 года руководитель управления встретился с женщиной - председателем кооператива и получил от нее деньги". После этого вечером того же дня он "передал их заместителю министра сельского хозяйства".

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений.

Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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