На Кубани завели новое дело на руководителей минсельхоза края

На Кубани следователи СКР возбудили новое уголовное дело на высокопоставленных сотрудников минсельхоза края, которых подозревают в вымогательстве взятки. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю. Уголовное дело возбуждено по статье "получение взятки с использованием служебного положения в особо крупном размере". Кроме этого следователям стала известна схема, с помощью которой замминистра сельского хозяйства Кубани и ряд других сотрудников ведомства участвовали в вымогательстве денег у предпринимателей.

Как уже писала "РГ", речь идет о расследовании уголовного дела в отношении заместителя министра сельского хозяйства Краснодарского края Кима Тертицы и начальника управления ведомства Александра Пиунова.

По данным следственного управления СКР края, замминистра сельского хозяйства Кубани с октября 2017 года являлся председателем конкурсной комиссии по отбору участников программы развития сельского хозяйства региона. По этой программе сельхозкооперативам выдавали гранты на развитие.

- По версии следствия, в феврале 2019 года председатель сельскохозяйственного снабженческо-бытового потребительского кооператива, желая получить субсидию в рамках сельскохозяйственной программы, обратилась к начальнику управления развития малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства за консультацией, - сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю. - Чиновник сообщил женщине, что ей могут оказать содействие в получении субсидии при условии передачи четырех миллионов рублей, которые впоследствии получит заместитель министра сельского хозяйства - председатель конкурсной комиссии. Женщина об этом требовании сообщила в правоохранительные органы.

В следственном ведомстве уточнили также, что "30 апреля 2019 года руководитель управления встретился с женщиной - председателем кооператива и получил от нее деньги". После этого вечером того же дня он "передал их заместителю министра сельского хозяйства".

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений.