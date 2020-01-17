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17.01.2020 14:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Выросло число жертв в ДТП с 25 машинами под Краснодаром

Текст: Татьяна Павловская (Адыгея - Краснодарский край)
Фото: пресс-служаб ГУ МВД по Республике Адыгея Фото: пресс-служаб ГУ МВД по Республике Адыгея
Фото: пресс-служаб ГУ МВД по Республике Адыгея

Число погибших в массовом ДТП на трассе М-4 "Дон" под Краснодаром в районе города Адыгейска увеличилось до двух человек. По данным министерства здравоохранения республики также пострадали 12 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

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"12 пострадавших, из них семь женщин. Двое погибли", - сказал собеседник агентства, добавив, что среди пострадавших две несовершеннолетние девочки. Одну из них доставили в больницу Краснодара, вторую врачи отправили на амбулаторное лечение.

В свою очередь, пресс-служба республиканского МВД сообщает о пяти пострадавших в этой аварии. Дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями произошло сегодня, 17 января, около 07.20 возле города Адыгейска, где столкнулись автомобили, идущие по трассе М-4 "Дон". По последним данным, участниками аварии стали 25 автомобилей.

- Несовместимые с жизнью травмы в этом ДТП получили два человека, - сообщил корреспонденту "РГ" официальный представитель республиканского МВД Байзет Гомлешко. - Их личности, как и данные еще пятерых пострадавших, уточняются. Причиной аварии, по предварительным сведениям, стали туман и гололед. Полиция призывает водителей проявлять предельную внимательность при движении в сложных дорожных условиях, особенно при проезде указанного участка.

В настоящее время на месте ДТП продолжают работать экстренные службы. Как сообщается на сайте главка МЧС по Адыгее, на месте ДТП ввели режим чрезвычайной ситуации. Развернут оперативный штаб, в район происшествия направлена оперативная группа, организована работа психологов, развернут подвижной пункт обогрева.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край ЮФО Адыгея

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