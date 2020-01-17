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17.01.2020 11:51
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор рассказал, кому нельзя купаться в проруби

Текст: Ольга Игнатова
По традиции в ночь на Крещение, которое отмечается 19 января, тысячи россиян будут окунаться в купели.

В Роспотребнадзоре напоминают, кому категорически противопоказано это делать. Так, купание в холодной воде противопоказано людям с заболеваниями сердечно - сосудистой системы, центральной и периферической нервной системы, с болезнями дыхательных путей, с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, с заболеваниями мочеполовой системы, с воспалительными заболеваниями носоглотки, с эндокринными заболеваниями. Не рекомендуется также окунаться в прорубь детям, беременным женщинам, а также пожилым людям.

Фото: Константин Завражин/РГ
В Крещение окунуться в купели можно будет на природоохранных территориях Москвы

Перед погружением в прорубь рекомендуется измерить уровень артериального давления и убедиться в том, что его значения в норме.

Прежде чем окунуться, надо разогреть кожные покровы (растереть, размяться), побыть на воздухе. Запрещено нырять в прорубь вперед головой. Это может привести к спазму сосудов головного мозга. Человек потеряет сознание. Надо просто спокойно войти в воду.

Дольше 1 минуты в проруби задерживаться не рекомендуется, чтобы не допустить общего переохлаждения организма. Сразу после купания следует насухо вытереться полотенцем и надеть теплую одежду. На улице оставаться не рекомендуется, следует зайти в теплое помещение и выпить согревающий напиток. Но ни в коем случае не алкогольный.

Как ранее сообщил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сейчас температура воды в столичных водоемах примерно плюс 4 градуса. Для сравнения: воду в бассейнах нагревают до плюс 25-26 градусов (для спортивного плавания), и до плюс 28-30 градусов (для оздоровительного).

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Празднование Крещения РГ-Видео

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