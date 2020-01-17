Сеул заметался между Вашингтоном и Пхеньяном

Правительство Южной Кореи, которое на днях сделало серию заявлений по поводу сотрудничества с Пхеньяном, отчаянно пытается сделать почти невозможное: не вступать в противоречие с политикой США по КНДР и при этом улучшить свои отношения с Северной Кореей, которая требует от Сеула самостоятельности.

Американцы уже дали понять, что они не потерпят несанкционированной ими прыти от союзника, что фактически перечеркивает возможности для реальной активизации межкорейских связей. Однако южнокорейские чиновники продолжают убеждать экспертов и журналистов, что Сеул сможет найти магическую формулу, которая позволит удовлетворить как Вашингтон, так и Пхеньян.

Как и ожидалось, Соединенные Штаты достаточно быстро отреагировали на целую серию сделанных высокопоставленными представителями (включая президента) Республики Корея заявлений о намерении Сеула самостоятельно, без оглядки на США, развивать сотрудничество с Северной Кореей. Сделано это было через посла США в Сеуле Гарри Харриса, который уже неоднократно своей грубостью и чрезмерной прямолинейностью провоцировал конфликты с южнокорейскими политиками, чиновниками и журналистами. Хотя на этот раз американский посол был весьма корректен, но суть отношения США к южнокорейской "самодеятельности" была выражена предельно ясно и может быть резюмирована в нескольких словах: "Все только с разрешения Вашингтона".

"Чтобы избежать недопонимания между нами, которое может привести к санкциям, лучше обговаривать это [проекты сотрудничества с КНДР] в рамках двусторонней рабочей группы… Оптимизм президента РК Мун Чжэ Ина воодушевляет. Но реализация планов, основанных на том оптимизме, должна происходить после консультаций с США", - заявил посол.

Отметим, что двусторонняя американо-южнокорейская рабочая группа была сформирована ранее по настоянию США, когда правительство РК во главе с Мун Чжэ Ином стало заявлять о планах по масштабному экономическому и прочему сотрудничеству с КНДР, что не пришлось по душе Вашингтону. Тогда представители госдепа США сначала лично обзвонили все южнокорейские банки и крупные компании, которые, как предполагалось, будут участвовать в проектах с КНДР, и предупредили, что бизнесменов и банкиров ждут санкции США, если они решатся участвовать в тех проектах, даже если об этом попросит правительство РК. После этого и была сформирована "рабочая группа", в рамках которой Южная Корея предоставляет на одобрение США все свои инициативы по КНДР. Северная Корея, убедившись, что Сеул не намерен идти поперек воли Вашингтона, стала игнорировать все попытки Юга наладить символические обмены и контакты.

Похоже, что ситуация опять стала повторяться. Правительство Юга пытается что-то сделать самостоятельно, но США "отсылают" ее в "рабочую группу". Как стало очевидно, сейчас видение того, как надо развивать связи с Пхеньяном, у Сеула и Вашингтона несколько разные, но США все равно не позволяют союзнику делать то, что идет вразрез с американской линией на этом направлении.

Южнокорейцы же сейчас пытаются сделать почти невозможное - не слишком перечить США и при этом убедить КНДР, что Сеул уже начал действовать более самостоятельно. Буквально вчера в Вашингтоне провел переговоры с представителями госдепа США главный куратор северокорейской тематики в южнокорейском МИДе Ли До Хун. По его словам, "США заявили, что Южная Корея является суверенной державой и потому имеет право самостоятельно определять свою политику", однако затем добавил, что Сеул и Вашингтон "договорились активно консультироваться по вопросам сотрудничества с Северной Кореей". То есть формально видимость самостоятельности подтверждена, но на деле все равно - "только после консультаций с США".

Одновременно сегодня представитель министерства объединения Республики Корея заявил, что правительство РК может разрешить своим гражданам туристические поездки в Северную Корею. Заезды в КНДР могут быть разрешены через третьи страны (например, через Китай или Россию) и будут санкционированы при условии получения визы КНДР.

Таким образом, Сеул, повторимся, пытается сделать почти невозможное. США по-прежнему самым активным образом перекрывают каналы поступления валюты в КНДР, введя буквально вчера новые санкции против компаний, работавших с Северной Кореей. Однако правительство РК стремится все же добиться разрешения на турпоездки, которые неизбежно позволят заработать КНДР, а также на иные проекты сотрудничества с Северной Кореей.

Правда, пока ничего не известно о реакции Пхеньяна. Последний же в последнее время сделал ряд критических заявлений в адрес Сеула и дал понять, что те "крохи", на которые Юг готов пойти в рамках дозволенных Вашингтоном ограничений, Пхеньян не интересуют.

"Либо действуйте полностью самостоятельно и сотрудничайте с нами в полной мере, без оглядки на кого бы то ни было, либо забудьте о контактах с нами. Фото и рукопожатия для прессы, но без реального содержания в виде экономического сотрудничества нас не интересует", - таков сейчас подход КНДР к инициативам Юга.

В этой связи высока вероятность, что у Северной Кореи после заявлений "о тесной координации между США и РК" также будет большой соблазн "отправить в бан" инициативы Сеула. В правительстве РК это хорошо понимают, потому и пытаются "выбить" у Вашингтона согласие на что-то более серьезное. В целом же все выглядит так, что правительство РК на нынешнем этапе действительно пытается что-то предпринять, но старается лишь увеличить рамки "допустимого люфта" - дозволенной американцами Сеулу по поводу КНДР свободы, оставаясь в рамках созданной Вашингтоном системы, когда США полностью "держат руку на пульсе". Теперь остается ждать реакции Пхеньяна, согласится ли он на подобную схему или нет.