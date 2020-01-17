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17.01.2020 21:06
Рубрика: Экономика

Shell не поддерживает санкции США против "Северного потока-2"

Текст: Александр Проценко

Англо-голландская компания Shell, входящая в группу европейских партнеров "Газпрома", участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2", объявила, что не прекратит поддержку дальнейшего строительства газопроводной трассы "Северный поток-2", несмотря на санкции США. Такое сообщение сделал председатель концерна в России Седерик Кремерс.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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"Мы полагаем, что этот проект очень важен для энергобезопасности в Европе", - сказал господин Кремерс журналистам. Топ-менеджер добавил, что концерн Shell поддерживает проект, поскольку трубопроводный транспорт имеет преимущества. Но признал, что американские санкции могут стать причиной удлинения сроков сооружения трубопровода. "Санкции, которые были введены, да, они влияют на проект. Они являются причиной того, что проект действительно может быть отложен на какой-то срок", - сказал председатель Shell в России.

Как известно, президент США Дональд Трамп 21 декабря прошлого года подписал законопроект об оборонном бюджете на 2020-й финансовый год в размере $738 млрд, в котором предусмотрены ограничения против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Причиной Вашингтон назвал "защиту европейской энергетической безопасности". После этого швейцарская Allseas отказалась достраивать "Северный поток-2".

Теперь основным претендентом на достройку газопровода называют судно "Академик Черский", принадлежащее "Газпрому". И в России уже сделано несколько заявлений о том, что "Северный поток-2" может быть достроен и без привлечения иностранных партнеров. Об этом заявили президент Владимир Путин и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. А глава Минэнерго РФ Александр Новак уточнил, что трубопровод будет запущен до конца 2020 года.

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

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