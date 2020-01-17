Tesla показала эскиз таинственной новинки

30 декабря 2019 года было запущено производство на новом заводе Tesla в Шанхае. Сейчас там выпускают седаны Model 3. С осени производственную программу пополнит компактный кроссовер Model Y.

Электромобили, выпускаемые в Шанхае, будут продаваться не только в Китае, но и по всей Азии. Потенциально здесь могут производить до 500 000 электромобилей в год. Компания ищет пути установления минимально розничной цены на машины, чтобы марка стала действительно массовой.

На странице Tesla в виртуальной социальной сети WeChat было опубликовано сообщение по случаю запуска производства, содержащее эскизное изображение автомобиля, напоминающего кроссоверы марки Model X и Model Y.

Возможно, это намек на более компактную и доступную модель, чем Model 3. Но положа руку на сердце, никаких даже косвенный данных о расширении линейки Tesla в обозримой перспективе чем-либо кроме Model Y, Cybertruck и Semi нет. И эскиз Model Y прикреплен просто потому, что это вообще одна и самых ожидаемых новинок года.