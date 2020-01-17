В России начали наносить дополнительную маркировку на машины

Впервые в России на автомобиль нанесли дополнительную маркировку. Машина была угнана, но позже обнаружена с измененной маркировкой и возвращена собственнику. Теперь на нее нанесли дополнительную маркировку и на ней снова можно ездить, а также без проблем продавать ее.

Напомним, что нанесение дополнительной маркировки предусмотрено вступившим с 1 января законом о регистрации транспортных средств, в том случае, если родная маркировка не читается или уничтожена коррозией в результате аварии или ремонта той детали машины, на которую нанесена, а также в случае противоправных действий третьих лиц. Проще говоря, угонщиков, которые, чтобы реализовать украденную машину, уничтожают настоящий VIN и наносят новый под фиктивные документы.

До 1 января с такими машинами было очень сложно жить их собственнику. Машину невозможно было продать. Любое регистрационное действие заканчивалось криминалистической экспертизой. Все это требовало много времени, нервов и денег. Теперь на такие машины наносится дополнительная маркировка, по которой потом сотрудники Госавтоинспекции и идентифицируют автомобиль.

Первый опыт нанесения такой маркировки применило одно из предприятий-изготовителей транспортных средств, расположенных в городе Балашиха Московской области.

Как сообщили в Госавтоиснпекции МВД России, маркировка нанесена на автомобиль, который ранее был похищен и возвращен собственнику после обнаружения с измененными маркировочными обозначениями вследствие противоправных действий третьих лиц. После возвращения его владельцу с автомобилем были проведены необходимые технические экспертизы, после которых он был идентифицирован и было принято решение о нанесении на него дополнительной маркировки.

Напомним, что наносить дополнительную маркировку могут предприятия-изготовители транспортных средств, а также органы по сертификации и испытательные лаборатории, аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации на оценку соответствия продукции требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Госавтоинспекция обращает внимание владельцев транспорта, которые намерены воспользоваться услугой по нанесению дополнительной маркировки, что следует убедиться в наличии у тех, кто ее предлагает, соответствующих полномочий. Для этого надо проверить, есть ли такая организация в соответствующем реестре на официальном сайте Минпромторга.

Сейчас многие испытательные лаборатории заинтересованы в том, чтобы оказывать такую услугу. Многие из них завершают подготовительные мероприятия: закупают необходимое оборудование и организуют обучение специалистов. Так что вскоре эта услуга будет доступна повсеместно.

Надо сказать, что ее стоимость никем не регулируется и устанавливается тем, кто наносит эту маркировку. В общем, теперь даже поврежденный идентификационный номер автомобиля не будет проблемой для собственника машины.