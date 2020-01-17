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17.01.2020 17:55
Рубрика: Легковые авто

В России начали наносить дополнительную маркировку на машины

Текст: Владимир Баршев
Впервые в России на автомобиль нанесли дополнительную маркировку. Машина была угнана, но позже обнаружена с измененной маркировкой и возвращена собственнику. Теперь на нее нанесли дополнительную маркировку и на ней снова можно ездить, а также без проблем продавать ее.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Напомним, что нанесение дополнительной маркировки предусмотрено вступившим с 1 января законом о регистрации транспортных средств, в том случае, если родная маркировка не читается или уничтожена коррозией в результате аварии или ремонта той детали машины, на которую нанесена, а также в случае противоправных действий третьих лиц. Проще говоря, угонщиков, которые, чтобы реализовать украденную машину, уничтожают настоящий VIN и наносят новый под фиктивные документы.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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До 1 января с такими машинами было очень сложно жить их собственнику. Машину невозможно было продать. Любое регистрационное действие заканчивалось криминалистической экспертизой. Все это требовало много времени, нервов и денег. Теперь на такие машины наносится дополнительная маркировка, по которой потом сотрудники Госавтоинспекции и идентифицируют автомобиль.

Первый опыт нанесения такой маркировки применило одно из предприятий-изготовителей транспортных средств, расположенных в городе Балашиха Московской области.

Как сообщили в Госавтоиснпекции МВД России, маркировка нанесена на автомобиль, который ранее был похищен и возвращен собственнику после обнаружения с измененными маркировочными обозначениями вследствие противоправных действий третьих лиц. После возвращения его владельцу с автомобилем были проведены необходимые технические экспертизы, после которых он был идентифицирован и было принято решение о нанесении на него дополнительной маркировки.

Напомним, что наносить дополнительную маркировку могут предприятия-изготовители транспортных средств, а также органы по сертификации и испытательные лаборатории, аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации на оценку соответствия продукции требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Госавтоинспекция обращает внимание владельцев транспорта, которые намерены воспользоваться услугой по нанесению дополнительной маркировки, что следует убедиться в наличии у тех, кто ее предлагает, соответствующих полномочий. Для этого надо проверить, есть ли такая организация в соответствующем реестре на официальном сайте Минпромторга.

Сейчас многие испытательные лаборатории заинтересованы в том, чтобы оказывать такую услугу. Многие из них завершают подготовительные мероприятия: закупают необходимое оборудование и организуют обучение специалистов. Так что вскоре эта услуга будет доступна повсеместно.

Надо сказать, что ее стоимость никем не регулируется и устанавливается тем, кто наносит эту маркировку. В общем, теперь даже поврежденный идентификационный номер автомобиля не будет проблемой для собственника машины.