Варшава официально не празднует день освобождения от фашистских захватчиков

День освобождения Варшавы, который когда-то был праздником для всей Польши, сегодня сознательно замалчивается или представляется выдумкой российских пропагандистов. Историки, желающие рассказать о том, что никакого освобождения не было, с утра выступают по центральным польским телеканалам и на радио. Тем, кто видел освобождение своими глазами, сегодня безопаснее промолчать.

Одно из немногих независимых и объективных крупных польских СМИ, решившееся дать слово свидетелям тех событий, - Tygodnik Przeglad. В канун 75-летия освобождения издание сообщило: "Долгие годы 17 января отмечалось как день, когда столица страны, то есть, в некотором смысле ее сердце, была освобождена от немецкой оккупации. Теперь эту дату замалчивают. В изданной Институтом народной памяти книге "От независимости до независимости. История Польши 1918-1989" информация об освобождении польской земли от немецкой оккупации помещена в раздел "Утрата независимости". Дата освобождения столицы из немецкого плена в книге вообще не фигурирует. Молодое поколение, особенно ученики, готовящиеся к экзаменам, которым и адресована эта книга, не получат возможности узнать, что произошло 17 января, за несколько месяцев до победы". Так что же произошло? Tygodnik Przeglad дает слово Анджею Котновскому, который жил тогда в Варшаве: "В моей памяти осталось не вступление польской армии, то есть пехоты, а момент, когда по улице Французской, одной из центральных улиц района Саска Кемпа, ехала колонна советских танков. Люди бросали цветы, кричали "виват!", плакали от счастья, что эта геенна, эта постоянно висевшая над нашими головами смертельная угроза заканчивается. Сейчас это представляют в ложном свете, говорят, что поляки боялись Красной армии, считали ее новым оккупантом". Действительно, в стране, которая за время фашистской оккупации потеряла порядка 6 миллионов человек - около 18 процентов своего населения - сегодня всерьез идут дискуссии о том, что в 1945 году Польша, что называется, "сменила шило на мыло". В государстве, где когда-то было примерно три миллиона своих собственных членов партии, коммунистические власти приравниваются политиками, а вслед за ними - и историками - к нацистским оккупантам. А ведь немецкий журнал Der Spiegel несколько лет назад подробно рассказывал в своей публикации "Когда мы закончим, в живых никого не останется", что, согласно гитлеровскому "Generalplan Ost", 100 процентов евреев и 85 процентов поляков после завершения Второй мировой должны были быть депортированы в Западную Сибирь, а оставшиеся - стать рабами нацистов.

Каким было отношение нацистов к полякам, они имели возможность убедиться сразу после начала 1 августа 1944 года восстания в Варшаве. Несколько лет назад директор музея Варшавского Восстания Ян Олдаковский вспоминал в интервью "РГ": "Ненависть Гитлера к полякам была так велика, что он назвал уничтожение народа, который встал на его пути на Восток, подарком будущим поколениям немцев. То есть здесь должен был произойти крупнейший акт геноцида нееврейского населения. 5 августа - на пятый день восстания - немецкие войска и полиция вошли в Варшаву с Запада и начали уничтожать по десять тысяч человек в день. Входили в один из кварталов, выгоняли из квартир всех жителей, включая женщин, детей и стариков, и убивали их. И так дом за домом. Всех убитых сразу сжигали, чтобы уничтожить следы этого преступления. Разбирали заборы и хозяйственные постройки, давали людям доски, чтобы расстрелянные падали на этот кусок дерева и лучше горели. До сегодняшнего дня мы не можем найти имен многих из этих убитых, ведь, в отличие от концлагерей, где каждая жертва имела свой номер, здесь от людей не оставалось никаких следов". Считается, что всего за время восстания погибло около 180 тысяч человек, из них около 150 тысяч - гражданское население. От Варшавы осталось около 30 процентов зданий.

Экс-президент Польши генерал Войцех Ярузельский говорил корреспонденту "РГ", что восстание было направлено физически - против нацистской Германии, политически - против Советского Союза, морально - против западных держав, в решающий момент оставивших Польшу без помощи. "Не стоит забывать, что именно Советская Армия - независимо от различных негативных побочных эффектов - выгнала из Польши уничтожавшего народы оккупанта, погасила печи крематориев, оставила на нашей земле 600 тысяч погибших солдат. Разговоры о "второй оккупации", с одной стороны, обижают миллионы поляков, ставя их в положение своего рода "коллаборационистов", а с другой, вредят нашим отношениям с Россией, с россиянами, очень высоко ценящими свой решающий вклад в победу над гитлеровской Германией", - писал Ярузельский в своей книге "Старше на 30 лет".

Но правящая в Польше партия "Право и справедливость" с ловкостью профессионального фокусника тасует карты так, как ей нужно: освобождения не было, советские войска в лучшем случае "вошли" в столицу или даже "вторглись", когда их помощь уже не была нужна. В польских соцсетях идет бурная дискуссия из иной реальности: мол, пора бы напомнить русским, а лучше - всему миру, как во время восстания советские войска стояли на правом берегу Вислы и хладнокровно смотрели, как на левом берегу погибает восставшая Варшава. Сегодня невыгодно говорить о том, чем совсем недавно так гордились: что Варшавское восстание было запланировано его авторами в Лондоне, где находилось польское правительство в изгнании, на начало августа 1944 года именно затем, чтобы освободить город до подхода советских войск - чтобы захватить инициативу. И в этом смысле момент был выбран весьма удачно. В августе 1944 года в интервью журналисту BBC Александру Верту урожденный варшавянин и советский маршал, командовавший Белорусским фронтом, Константин Рокоссовский говорил, что немцы из кожи вон лезут, чтобы ликвидировать занятые войсками его фронта плацдармы к югу от Варшавы. "Нам очень трудно их удерживать, и мы теряем много людей. Учтите, что у нас за плечами более двух месяцев непрерывных боев. Мы освободили всю Белоруссию и почти четвертую часть Польши, но ведь и Красная армия может временами уставать. Наши потери были очень велики", - объяснял командующий. Как писал впоследствии Верт, войска 1-го Белорусского фронта только за август и первую половину сентября 1944 года, то есть с того момента, как они начали вести боевые действия на польской территории, потеряли 166 808 человек. Потери 1-го Украинского фронта лишь за август составили 122 578 человек.

Освобождение Варшавы 17 января 1945 года было результатом наступления советских войск, начатого 13 января 1945 года на всем фронте от Балтики до Карпат, и стало возможным благодаря тому, что, начиная с августа 1944 года, советские и польские солдаты вели боевые действия по удержанию и расширению плацдармов на Висле и Нареве. В этих боях погибли десятки тысяч человек, которые захоронены на воинском кладбище-мемориале советским воинам на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве. Именно на этом кладбище - одном из крупнейших в Польше, где в 696 братских и 138 индивидуальных могилах захоронены 23 759 советских воинов, сегодня проходят главные торжества, связанные с освобождением города. Главные не только в официальном смысле этого слова, с участием послов Российской Федерации и Республики Беларусь, но и в том, что там не бывает случайных людей. Ведь о годовщине освобождения города сегодня не узнаешь из газет и телепрограмм. На аллею Жвирка и Вигуры приходят люди, которые помнят и хотят поклониться памяти советских солдат - ветераны, а также их потомки. Члены польских ветеранских организаций, несмотря на преклонный возраст, с самого утра 17 января переезжают с места на место: цветы нужно возложить к Вечному огню на площади Пилсудского, куда традиционно приносят венки от мэрии Варшавы, а также к памятнику солдатам Первой армии Войска Польского, которая в составе 1-го Белорусского фронта освобождала город. Кроме того, нужно побывать у постамента, на котором когда-то был памятник первому командующему польской армией генералу Зигмунту Берлингу. Не стоит забывать, что 22 июня 2016 года в Польше вступили в силу поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов, которые расширили его действие на памятники, обелиски, бюсты, мемориальные доски и так далее. Из почти 500 объектов, подпадающих под действие закона, половина связана с Красной армией, освобождавшей Польшу от фашизма, а часть - с героями социалистической Польши, такими, как генерал Берлинг. Ветераны уже ничему не удивляются. Нет памятника - не значит, что нет памяти. Просто такова политика польских властей.

Осознание того, что освобождения Варшавы не было, пришло к руководству Польши не так уж давно. Еще пять лет назад официальный сайт центрального района польской столицы подробно рассказывал о том, как в День Освобождения Варшавы возлагались венки от правительства, обеих палат парламента и, конечно, от варшавской мэрии. Там же приводились такие данные: "В январе 1945 года гитлеровцы сохраняли в районе Варшавы значительные силы. Разведка установила, что немцы располагали 12 батальонами, что составляло около 14 тысяч человек, и 476 пулеметами. Кроме того, были обнаружены 74 артиллерийские батареи и 24 группы минометов. Подразделения в количестве 6 батальонов, усиленных танками и бронированными пушками, были размещены нацистами в глубине Варшавы. Дополнительные группы вражеских войск были обнаружены в районе Сохачева и Влох. В целом, это были довольно значительные силы. Кроме того, около Радзимина дислоцировалась танковая дивизия СС имени Германа Геринга, использовавшаяся в борьбе против польских и советских войск". А спустя пять лет в эфире государственного телеканала TVP историк Анджей Завистовский, не моргнув глазом, сообщает телезрителям, что "в январе 1945 года, несмотря на мифологию, сохранявшуюся долгие годы, немцы оставили Варшаву, оказывая незначительное сопротивление". Скорее всего, дело в том, что в ноябре 2015 года сменилась власть в Польше. Общественные телеканалы стали государственные органами пропаганды, журналисты, не идущие в ногу, были уволены, а историки, пытавшиеся распространять не ту версию событий, которая необходима нынешним властям, либо поменяли точку зрения, либо перестали появляться в СМИ. И поправки к закону о декоммунизации были приняты парламентом, когда большинством в нем обладала партия Качинского "Право и справедливость".

Покойный генерал Ярузельский любил говорить, что история - это маятник, который рано или поздно качнется в другую сторону. Вопрос лишь в том, сколько учеников успеют изучить историю по учебнику "От независимости до независимости. История Польши 1918-1989".