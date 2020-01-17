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17.01.2020 15:00
Рубрика: Видео

Видео: молниеносный прыжок спас от наезда машины

Текст: Вадим Давыденко

Что это было? Удивительная, как у вратаря футбольной сборной, реакция и потрясающий вестибулярный аппарат? Или сверхъестественное чутье на опасность? А может просто сказочное везение, как бывает только раз в жизни? Наверное, всё сразу.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Видео снято в Котайкской области Армении, где в последние дни из-за перепада температуры от -3 до +2 градусов и периодических осадков все дороги покрылись тонким слоем снега, под которым прячется лед. Именно гололедица стала причиной того, что сделавшие поворот "Жигули" не удержались на проезжей части и вывернули к обочине, где над задним колесом своей машины колдовал молодой водитель.

Боковым зрением он увидел приближающуюся машину и принял, как показалось сначала, странное решение - подпрыгнул на месте, практически с положения сидя на корточках. Приземляться ему пришлось уже на капот "Жигулей".

Обе машины в столкновении слегка пострадали, да, но, главное, сам молодой человек спасся, а ведь замешкайся он на полсекунды - перелом ног и позвоночника был бы обеспечен.

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#видео #авто