Видео: старый Ford превратили в аквариум на колесах

На какие только ухищрения не идут охочие до славы блогеры ради тысячи-другой кликов, ради стабильного роста фолловеров. На самую труднодоступную вершину мира поднимутся, льву в пасть голову засунут, лишь бы, хоть ненадолго, но попасть в топ.

А уж что способны автоблогеры сделать со своими верными "ласточками" - даже вспоминать страшно. И перекрашивают их в невообразимые цвета, и вместо колес что только не устанавливают, и взрывают их, и с вертолета на землю сбрасывают.

Но Майкл и Дэнни Филлипу, австралийцы с YouTybe-канала RackaRacka, похоже, всех перещеголяли, переоборудовав свой старенький Ford Laser в самый большой в мире передвижной аквариум. Братья загерметизировали все отверстия, прорезали в крыше люк для посадки-высадки, вывели наружу кнопку запуска двигателя и пустили воду в салон. А когда уровень жидкости поднялся до самого люка - завели машину и поехали.

Что примечательно, поехали блогеры не на работу и не по каким-то еще важным делам, а в ближайший магазин за пивом: развлекаться так развлекаться!

А настоящая слава к ним пришла лишь через несколько дней, когда ролик на YouTybe увидели местные полицейские и оштрафовали братьев за опасное вождение и езду без ремня безопасности.