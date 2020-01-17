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17.01.2020 14:22
Рубрика: Спорт

Владелец "Спартака" негативно оценил расширение Российской премьер-лиги

Текст: Максим Домчев
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун выразил уверенность в том, что увеличение количества клубов в Российской премьер-лиге (РПЛ) приведет к негативным последствиям.

По его словам, РПЛ провела исследование, по результатам которого были названы наиболее эффективные меры по увеличению доходов клубов.

"Самым плохим результатом было увеличение до 18 команд. Поскольку в этом случае количество игр с низким доходом увеличивается на четыре, а не сокращается. Никакого экономического смысла, кроме негативного, в этом решении нет", - сказал Федун, чьи слова приводит РИА Новости.

Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости
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Он также заявил, что увеличение числа матчей может породить в российском футболе возрождение договорных матчей.

"У руководителей многих команд появится возможность торговать играми. Появится рынок продавцов и покупателей игр. К сожалению, как мы это наблюдали 10-15 лет назад. Мое отношение крайне негативное. Можно было ввести плей-офф, как это работает во многих чемпионатах. Привлекательность таких игр дала бы клубам возможность генерировать новые доходы. Только несколько клубов зависят от доходов и являются частными, остальным это неинтересно", - отметил Федун.

В четверг состоялось общее собрание клубов РПЛ, на котором большинством голосов было решено увеличить количество участников турнира с 16 до 18 команд. Представители "Спартака" и санкт-петербургского "Зенита" голосовали против.

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