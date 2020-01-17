Власти Венесуэлы назвали Европарламент виновным в дестабилизации

Национальное учредительное собрание Венесуэлы возложило на Европейский парламент вину за дестабилизацию ситуации в стране. К этому привела поддержка Европарламента Хуана Гуаидо, который незаконно называет себя главой государства.

Поддержку Европейским парламентом притязаний Гуаидо на пост президента страны власти Венесуэлы назвали оскорбительным, аморальным и интервенционистским решением, передает РИА Новости. Депутаты учредительного собрания призвали международное сообщество осудить данное решение.

Напомним, на официальном заседании парламента вместо Гуаидо на пост спикера был избран провластный депутат Луис Парра. Между тем оппозиционные депутаты, сторонники Хуана Гуаидо, на заседании, прошедшем вне стен парламента, постановили, что он остается на посту спикера венесуэльского парламента на следующий срок.