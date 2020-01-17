Военные РФ раздали гуманитарную помощь в сирийском в лагере Аль-Ауда

Российские военные раздали около одной тонны гуманитарной помощи беженцам из сирийской провинции Идлиб в лагере Аль-Ауда. Продовольственные наборы получила каждая из 250 живущих там семей.

Также всем нуждающимся вручили теплые вещи и одеяла, передает РИА Новости.

В конце прошлого года сирийскую провинцию Идлиб покинули не менее 18 тысяч человек. Это связано с возросшей активностью боевиков в регионе. Напомним, с 19 декабря армия и ополченцы освободили 46 населенных пунктов и ферм на юго-востоке Идлиба. Под контроль армии Сирии вернулась территория в 320 квадратных километров. Данный регион находился в руках боевиков с 2012 года.