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18.01.2020 21:14
Рубрика: В мире

75 человек пострадали в ходе столкновений в центре Бейрута

Текст: Александр Саможнев

Свыше 70 человек пострадали в ходе столкновений у здания парламента в центре Бейрута, сообщает ливанское отделение "Красного Креста".

По данным медиков, тридцать человек госпитализированы, сорока пяти гражданам оказана помощь на месте. В основном они пострадали от слезоточивого газа и попадания камней. Имеются также раненые среди стражей порядка.

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Полиция оттеснила демонстрантов от здания парламента к площади Павших, где акция протеста продолжилась, свидетельствует РИА Новости. Активисты призвали организовать демонстрацию у здания парламента под лозунгом "суббота гнева". В центр ливанской столицы прибыли колонны с демонстрантами из разных городов. Однако мирная демонстрация быстро переросла в беспорядки.

Напомним, экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает ухудшаться. Президент Мишель Аун еще в начале октября заявил, что страна страдает от финансовой блокады и санкций. Зафиксирован дефицит валюты в банковском секторе. Приостановлены переводы на зарубежные счета, выдача долларов ограничена до одной тысячи в неделю, повышен также процент комиссии при выдаче валюты наличными.

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В этой ситуации частные предприниматели отказываются принимать оплату по безналичному расчету. При этом курс ливанского фунта к доллару два месяца назад начал падать впервые за 30 лет. Сейчас он достиг отметки в 2400 фунтов за доллар, тогда как Центробанк поддерживает прежний курс в 1515 фунтов. На этом фоне начались антиправительственные демонстрации. Митингующие требуют экономических реформ и судебного преследования чиновников, замешанных в коррупционных схемах.

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