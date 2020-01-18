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18.01.2020 05:06
Рубрика: В мире

Al Arabiya сообщила о закрытии нефтяных терминалов в Ливии

Телеканал Al Arabiya информирует о закрытии нефтяных терминалов на востоке и в центральной части Ливии. Экспорт черного золота из них будет прекращен с 18 января.

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Как отмечает телеканал, объекты были закрыты по приказу Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Между тем Reuters сообщило, что племенные вожди на востоке и юге Ливии в четверг призвали прекратить работу нефтяных объектов в знак протеста против использования Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа выручки от продажи сырья для финансирования иностранных наемников.

Национальная нефтяная корпорация Ливии прогнозирует в этой связи значительные потери для бюджета страны. Нефтехранилища могут заполниться в течение пяти дней.

Напомним, что двоевластие в Ливии - с избранным народом парламентом на востоке и сформированным при поддержке ООН и ЕС ПНС на западе - царит с момента гибели прежнего ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году. Власти восточной части страны активно сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.

Кстати

Международная конференция о разрешении конфликта в Ливии пройдет 19 января в Берлине. В ней примут участие представители России, Турции, Египта, США, ЕС и ООН. Кроме того, во встрече намерены принять участие глава ПНС Ливии Файез Саррадж и главнокомандующий ЛНА Халиф Хафтар.

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