Россия приглашена на конференцию по Ливии в Берлине

Россия приглашена на конференцию по Ливии на высшем уровне, которая пройдет в Берлине 19 января. В мероприятии примут также участие США, Великобритания, Франция, Китай, ОАЭ, Турция, Республика Конго, Италия, Египет, Алжир, а также ООН, Евросоюз, Африканский союз и Лига арабских государств. Об этом говорится в сообщении кабмина ФРГ.

Конференция пройдет с участием сторон конфликта в Ливии, премьера Правительства национального согласия Сайеза Фараджа и главнокомандующего Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара, который взаимодействует с национальным парламентом на востоке страны.

Между тем 13 января в Москве прошли межливийские переговоры при посредничестве России и Турции. Премьер ПНС Сарадж подписал соглашение о перемирии, ожидалось, что под документом поставит подпись также маршал Хафтар, который взял паузу на размышление до утра 14 января. Однако он неожиданно покинул Москву. Маршал объяснил свой отъезд необходимостью консультаций с племенами.

Напомним, правительство Германии инициировало проведение международных консультаций по Ливии с участием высокопоставленных сотрудников ряда стран, в том числе России, что получило название "Берлинский процесс". Эта тема была предметом обсуждения в ходе рабочего визита в субботу канцлера Ангелы Меркель в Москву. Первые консультации по Ливии прошли в Берлине 17 сентября.