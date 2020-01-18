Что общего у трех героев Мишустина: Хогарта, Гаврилина и Чебурашки

Десять лет назад Михаил Мишустин, тогда еще руководитель Федеральной налоговой службы, дал нестандартные ответы на вопросы телеведущего "В гостях у Владимира Познера". Судите сами.

1. Любимый художник? Уильям Хогарт. Британский график и живописец XVIII века, которого принято считать родоначальником сатирической карикатуры в изобразительном искусстве. Вдохновивший, между прочим, Игоря Стравинского на оперу "Похождения повесы", которая не сходит со сцены в наши дни.

Картина Уильяма Хогарта "Характеры и карикатуры" Фото: wikimedia.org

2. Любимый композитор? Валерий Гаврилин. Можно напомнить: среди его симфонических "действ", "перезвонов" и других сочинений - совсем уж всем известные: балет "Анюта" и, скажем, музыка к фильму "Женитьба Бальзаминова".

3. Любимый литературный герой? Чебурашка. Герой мультфильма по детской книге Эдуарда Успенского, ставший и символом двух российских Олимпиад, и кумиром всех японцев.

Теперь, когда Михаил Мишустин стал премьер-министром нашей страны, - это тем более любопытно. Конечно же, герои могут рассказать о человеке многое. Они как важные штрихи к портрету. Что общего у этих трех героев? На первый взгляд, ничего. А если присмотреться, прислушаться и вчитаться? Что о них известно и чему у них можно поучиться?

ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ

Уильям Хогарт вырос в жуткой бедности. Отец был учителем латыни, подрабатывал корректурой в издательствах, попытался открыть кафе - но прогорел и целых 5 лет отсидел за долги в лондонской "Флотской тюрьме", после чего вскоре умер. Уильям выучился гравировке и зарабатывал изготовлением визиток и всякой ерунды, чтобы прокормить мать и двух сестер. Выкручивался, как мог. И живописец Джеймс Торнхилл научил его расписывать вывески для магазинов и прочих заведений.

Валерий Гаврилин вырос небольшом городке надалеко от Вологды. Отец погиб в 1941-м на фронте. Мать была осуждена в 1950-м. Дом и имущество конфисковали. Гаврилин вспоминал, что крестная отвела его в детдом босым - обуться было не во что. Поездки к матери в колонию вместе с крестной были такими жуткими - потом они в его сознании сплетутся с песнями Высоцкого: не мог их слушать, больно было вспоминать. Пел в школьном хоре, играл в оркестре народных инструментов, после седьмого класса поступил в музыкальное училище, где его заметили - отправили в ленинградскую музыкальную школу при консерватории. В 1958-м он поступил в консерваторию. В 1965-м уже стал членом Сюза композиторов СССР.

Чебурашка вырос неизвестно где, судьба его родителей неизвестна. Эдуард Успенский описал жизненный путь неизвестного тропического существа, попавшего в ящик с апельсинами, уснувшего и проснувшегося уже в чужом городе. Директор магазина усадил несчастного - но тот упал со стула. "Фу ты, Чебурашка какой!" - сказал директор. Так герой узнал свое имя. И это все, что писатель рассказал о трудном прошлом Чебурашки. Его не возьмут ни в зоопарк, ни в магазин уцененных товаров. Неизвестно, что ждало бы Чебурашку, - если бы не его оптимизм и упрямая воля к жизни. Крокодил Гена, работник зоопарка, как увидел - понял: с ним можно идти в разведку.

ЧЕГО ДОБИЛСЯ

Уильяма Хогарта назовут родоначальником британской национальной живописи. За что? Салонные картинки - мелочь. Слава пришла к нему с иллюстрациями и сериями работ сатирических. Сначала воспроизвел сцену из нашумевшей театральной постановки "Опера нищего", высмеивавшей нравы правящих вельмож. Потом изобличал пороки и безумства века сериями картин на основании сюжетов из жизни: "Модный брак", "Карьера проститутки", "Карьера мота" (или "Похождения повесы"), "Выборы в парламент" и так далее. Картины можно было и рассматривать, и пересказывать, как хроники. Физиономии, конечно, уголовные. И нравы те еще. Смотрели на его картины, как на зеркало.

Валерия Гаврилина назовут выдающимся русским национальным достоянием. Два важнейших истока языка и музыкального мышления композитора - русская песня и творчемтво Шуберта, с его песенным мелодизмом, ясным, почти "детским" почерком. По словам Георгия Свиридова, "из песен и хоров Гаврилина встаёт вольная, перезвонная Русь". О том же - дирижер Владимир Федосеев: "В вершинном творении Гаврилина - хоровой симфонии "Перезвоны" - есть все для русского ума и сердца, только умей слушать".

Чебурашка станет главным нциональным сказочным героем. Первым мультгероем, побывавшим в космосе, на МКС. Памятники им с ттоварищем Геной стоят по всей стране. Чебурашке удалось за свою трудную жизнь немало. Собрал одиноких прежде друзей. Построил дом и передал его детсаду. Перековал неисправимую старуху Шапокляк и даже её ручную крысу Лариску. Секрет простой: Чебурашка, добрый изнутри, объединяет.

НЮАНСЫ

Уильям Хогарт. Из трактата "Анализ красоты":

* "Карандаш не в силах показать лицемерие человека, не привлекая каких-либо дополнительных обстоятельств для его разоблачения, таких как улыбка в момент совершения убийства и им подобных";

* "Движение-это род языка, который, может быть, со временем будет изучаться с помощью чего-то вроде грамматических правил, но в наши дни он постигается лишь путем повторения и подражания".

Валерий Гаврилин, из давних интервью:

* "Вся эта жизнь в политике, в общественных разбродах - это не основная жизнь, человек не для этого рожден. Он существует для того, чтобы давать энергию жизни для всего космоса".

* "Я с любопытством жду, что там будет дальше, когда я умру. То, что мой духовный организм будет все равно участвовать в жизни мира, для меня совершенно бесспорно".

* "Надо ли таланту голодать? Нет, но надо сидеть на крепкой диете с постными днями, как и полагается культурному человеку. Соблазн пожить для себя делает человека совершенно безнравственным".

* "Я не против цивилизации, но во всем нужна мера".

* "Люди слишком часто отказывают себе в счастье сделать что-то хорошее".

Чебурашка. Из диалогов с товарищами по мультфильм:

* "Строили мы, строили, и наконец построили!"

* "Когда я выучусь, пойду в зоопарк, буду работать твоим заместителем". - "Нет, Чебурашка, нет, небе нельзя у нас работать". - "Почему?" - "Ну почему-почему? Съедят!"

* "Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем".