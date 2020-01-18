Эво Моралес рассказал о своей главной политической ошибке

Экс-президент Боливии Эво Моралес считает, что ему не следовало выдвигаться на четвертый срок. Об этом он рассказал в интервью газете "Цайт", отвечая на вопрос о том, что считает своей самой большой политической ошибкой за 14 лет президентства.

"Моей ошибкой было снова выдвигаться", - цитирует ТАСС Моралеса. Он отметил, что это было решение народа, поэтому он согласился выдвинуть свою кандидатуру на четвертый срок в соответствии с конституцией. При этом экс-президент убежден, что ему следовало отказаться от предложения.

Напомним, Эво Моралес занимал высший государственный пост с января 2006 года по ноябрь 2019 года. В октябре прошлого года в Боливии прошли президентские выборы. Моралес набрал 47,07 процента голосов, а его ближайший соперник - Карлос Меса - 36,51 процента. В итоге Меса отказался признавать победу оппонента. После обнародования результатов выборов в стране начались акции протеста и забастовки. На фоне беспорядков Моралес объявил о своей отставке и был вынужден уехать в Мексику. Президентские полномочия временно перешли оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Новые выборы назначены на май этого года.