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18.01.2020 21:30
Рубрика: Спорт

Команда дивизиона Харламова выиграла Мастер-шоу КХЛ

Текст: Илья Соболев
Команда дивизиона Харламова стала победителем Мастер-шоу, которое прошло сегодня на московской арене в Петровском парке в рамках звездного уик-энда Континентальной хоккейной лиги.

Как и в прошлом году, хоккеистам из сборных четырех дивизионов КХЛ было предложено поучаствовать в шести конкурсах. Первым из них стало соревнование под названием "круг на скорость". Наибольшее количество очков в нем набрал дивизион Тарасова. Игроки именно этой команды выиграли свои микродуэли, плюс один из них показал лучшее время среди всех участников и заработал для своих бонусный балл. Любопытно, что самым быстрым оказался Егор Анисимов из Молодежной хоккейной лиги, попавший на Мастер-шоу, став одним из лучших игроков Кубка вызова МХЛ неделю назад.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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Во втором конкурсе "Надежная защита" был "зашифрован", пожалуй, самый популярный среди болельщиков конкурс на самый красивый буллит, который номинально в программе не значился. В "надежной защите" буллиты исполняли все полевые игроки, причем за изобретательность можно было заработать бонусные очки. Нехватки креатива в этот раз не было. Вячеслав Грецкий, выступающий за минское "Динамо", угощал всех драниками, Данис Зарипов, капитан дивизиона Харламова, напутствовал партнеров со щитом в форме эчпочмака, Александр Семин из подмосковного "Витязя" вышел исполнять бросок вместе с сыном, а форвард "Северстали" Егор Морозов делал это в костюме Деда Мороза. Наконец, капитан сборной дивизиона Чернышева, урожденный канадец Дарен Диц в образе Пушкина читал стихи на русском языке.

Ну а победу в конкурсе дивизиону Харламова принес голкипер "Ак Барса" Тимур Билялов, выдавший серию из девяти отраженных бросков. Бонусное очко за эффектность дивизиону Боброва заработал нападающий питерского СКА Владимир Ткачев.

В "Эстафете хоккейного мастерства" игроки из дивизиона Харламова снова были лучшими. Равно как и в испытании на силу броска, победителем которого стал финский защитник "Сибири" Юрки Йокипакка. После его щелчка шайба пролетела со скоростью 157,28 км/ч. А в бонусной попытке Юрки улучшил свой результат до 164,15 км/ч. Кстати, в одном из конкурсов финн исполнял буллит в костюме елки - явная отсылка к его прозвищу "Елки-палки".

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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В конкурсе на точность команда дивизиона Харламова продолжила наращивать отрыв. На этот раз усилиями нападающего екатеринбургского "Автомобилиста" Найджела Доуса, выбившего четыре мишени за 7,877 секунды.

И в заключительном соревновании, "Хоккейный биатлон", хоккеистам из дивизиона Харламова снова не было равных. В итоге "харламовцы" набрали 11 очков: у дивизиона Тарасова, ставшего вторым - шесть баллов. Победители Мастер-шоу получили право выбрать себе соперника по полуфиналу на завтрашний Матч всех звезд. По словам капитана дивизиона Харламова Даниса Зарипова, после долгих размышлений выбор был остановлен на победителе прошлогоднего гала-матча, дивизионе Тарасова.

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