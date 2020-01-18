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18.01.2020 17:15
Рубрика: Власть

Права и свободы - незыблемы

Павел Крашенинников: Сосредоточимся на подготовке предложений по изменению Конституции
Текст: Борис Ямшанов
По решению главы государства создана рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон страны. Сопредседателями группы стали глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

После первого заседания группы Павел Крашенинников ответил на несколько вопросов корреспондента "Российской газеты".

- Павел Владимирович, на прошедшем заседании рабочей группы вы сказали, что к вам уже поступают инициативы относительно поправок в Конституцию. Вы будете рассматривать все предложения подряд или сосредоточитесь на отдельных главах Основного закона?

Павел Крашенинников: Работа будет вестись, исходя из послания президента Федеральному собранию и совещания, которое Владимир Путин провел с рабочей группой. Мы не будем работать над поправками в первую и вторую главы Конституции. В первой речь идет об основах конституционного строя, во второй указаны права и свободы человека и гражданина. Они незыблемы.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Рабочая группа не будет изменять первые две главы Конституции, они незыблемы

Внесение изменений в Основной закон потребует корректировки целого ряда законов, в том числе, о правительстве, о Конституционном и Верховном судах и судебной системе. Однако эти задачи не входят в компетенцию рабочей группы. Мы сосредоточимся исключительно на подготовке предложений по отдельным изменениям в 3-8 главах Конституции.

- Глава государства назвал целью внесения поправок в Конституцию необходимость привести ее нормы к современным реалиям. Это касается перемен в международном статусе страны или внутреннего ее состояния и условий жизни наших людей?

Павел Крашенинников: Поправки призваны обеспечить приоритет Конституции, в первую очередь, в обеспечении защиты прав граждан. Это означает, что требования норм международного права могут действовать в России только в той части, в которой не противоречат нашей Конституции. В таком случае очевидно, что Россия продолжает выполнять свои международные обязательства, но изменения гарантируют приоритет Конституции РФ как безоговорочное условие суверенитета страны.

Чрезвычайно важный блок поправок - развитие политической системы, в том числе путем развития системы сдержек и противовесов. На встрече с членами рабочей группы президент особо подчеркнул смысловое значение изменений - это повышение роли гражданского общества и политических партий. Россия остается президентской республикой, но при этом станет более открытой, вырастут значение и ответственность парламента. Госдума должна получить право утверждать председателя правительства по предложению главы государства, а по представлению премьера - вице-премьеров и министров. Причем президент будет обязан их утвердить, но у него будет право отстранить любого за плохую работу или по утрате доверия.

За президентом останется прямой контроль над армией и правоохранительной системой, однако, утверждать глав силовых ведомств он сможет только при консультации с Советом Федерации. Это должно сделать работу силовых и правоохранительных органов более прозрачной и подотчетной обществу.

- Люди, которых принято называть "простыми", хотя это очень непростое большинство населения, судят о новых решениях прагматично: что конкретно им принесут перемены в главном законе страны?

Фото: РИА Новости
Путин объяснил смысл предложенных в Послании поправок в Конституцию

Павел Крашенинников: Действительно, слово "Конституция" - высокого стиля, звучит торжественно и не все люди привыкли примерять ее к обыденной жизни, хотя на самом деле ежедневно ощущают на себе влияние этого документа. Президент предложил закрепить в Основном законе социальные обязательства государства, которые должны исполняться при любой ситуации, на всей территории страны. В частности, внести норму о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения, а также принципы пенсионного обеспечения, в том числе регулярную индексацию пенсий. Тогда уже никто не сможет ущемить эти интересы граждан, ссылаясь на финансовые трудности момента, да и сам главный документ страны станет ближе и понятнее людям.

- Какие еще положения Основного закона будут готовиться для проекта поправок?

Павел Крашенинников: Президент предложил ужесточить требования к претендентам на пост главы государства и другие высокие должности. Претендовать на роль первого лица сможет человек, который постоянно проживает в России не менее 25 лет, и у него не должно быть ни на момент выдвижения, ни когда-либо ранее иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране. Избираться главой государства можно будет не более двух сроков.

- Без слова "подряд"?

Павел Крашенинников: Да. Возвращаясь к прежнему вопросу, руководителям федеральных органов власти, депутатам, сенаторам, судьям и главам субъектов Федерации должно быть на конституционном уровне запрещено иметь иностранное гражданство, вид на жительство.

- Нынешняя Конституция РФ была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года и вступила в действие со дня её опубликования в "Российской газете" - 25 декабря 1993 года. Прошло больше 26 насыщенных лет, изменивших страну и мир. Может быть, следовало принять целиком новый Основной закон, о чем было немало разнотолков?

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Путин призвал к четкости формулировок поправок в Конституцию

Павел Крашенинников: Наша Конституция универсальна и прошла испытание временем. Поправки не затрагивают ее фундаментальных основ, но все же существенно меняют политическую систему, поэтому должны быть вынесены на общероссийское голосование, и по его результатам будет приниматься окончательное решение.

Порядок внесения изменений в Конституцию регламентирует девятая статья Конституции, поэтому она тоже не будет меняться.

- Критически настроенные лица обычно смотрят не на плюсы предлагаемых изменений, а выискивают минусы и скрытый подтекст. Вот и сейчас уже успели начаться разговоры о, якобы, ином смысле предложенных поправок. Критиканы ищут в них попытку окольными путями продлить полномочия президента… Что вы об этом думаете?

Павел Крашенинников: Если нам с вами пофантазировать, то можно прийти лишь к одному выводу. В случае, если бы у президента возникла такая идея, то достаточно было поменять всего одну фразу в Основном законе, и цель достигнута. Никаких реформ и системных поправок инициировать бы не понадобилось.

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