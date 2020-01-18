Лукашенко поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником

Подготовка и мастерство белорусских спасателей, которым много раз доводилось протягивать руку помощи странам, пострадавшим от природных катастроф или военных конфликтов, хорошо известны во всем мире. На этом сделал особый акцент Александр Лукашенко в своем поздравлении 18 января бойцов и ветеранов МЧС в связи с профессиональным праздником - Днем спасателя.

Будучи постоянно в боевой готовности, цитирует текст поздравительного адреса пресс-служба президента РБ, "работники органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям защищают народное достояние, стоят на страже государственных интересов. Ваша опасная работа требует огромного мужества, стойкости и самоотверженности, - отметил глава государства. - Вы всегда первые там, где людям нужна помощь и поддержка, и вас не остановят дым и огонь пожаров, рухнувшие здания и стихийные бедствия". Особая признательность в поздравлении Лукашенко выражена ветеранам, многие из которых и "сегодня передают свой бесценный опыт молодым сотрудникам".

Белорусский руководитель пожалел героическому отряду МЧС новых успехов во имя процветания Республики Беларусь. "Всем крепкого здоровья, счастья и благополучия", - подчеркнул глава государства.