Овечкин вышел на девятое место среди лучших снайперов в истории НХЛ

"Вашингтон" одержал волевую победу над "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Кэпиталз" уступали 1:4, но сумели победить 6:4.

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин покорил очередной рубеж. Российский форвард вошел в десятку лучших снайперов НХЛ, опередив на один гол легендарного форварда "Питтсбурга" Марио Лемье. На счету Овечкина теперь 692 гола в регулярных чемпионатах.

Всего за какую-то неделю Александр Великий, как уважительно называют Овечкина за океаном, сумел подняться сразу на две строчки. Сначала он обогнал финна Теему Селянне, теперь опередил Лемье и сравнялся по голам со Стивом Айзерманом - тем самым, который играл в "Детройте" во времена великой русской пятерки. Следующая цель - Марк Мессье, который за карьеру поразил ворота 694 раза. До лидера - Уэйна Гретцки - Овечкину осталось забросить 202 шайбы.

В нынешнем сезоне капитан "Вашингтона" уже достиг отметки в 34 заброшенных шайбы. До конца нынешнего сезона Овечкину по силам догнать Фила Эспозито. У идущего на шестой позиции канадца 717 точных бросков.