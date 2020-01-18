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18.01.2020 23:50
Рубрика: Спорт

Овечкин вышел на девятое место среди лучших снайперов в истории НХЛ

Текст: Максим Домчев
Три шайбы, которые забросил нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в ворота "Нью-Йорк Айлендерс", вывели его на девятое место по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Всего за неделю россиянин обогнал Теему Селянне и Марио Лемье и сравнялся по голам со Стивом Айзерманом.
Фото: Dennis Schneidler / USA TODAY Sports / Reuters Фото: Dennis Schneidler / USA TODAY Sports / Reuters
Фото: Dennis Schneidler / USA TODAY Sports / Reuters

"Вашингтон" одержал волевую победу над "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Кэпиталз" уступали 1:4, но сумели победить 6:4.

Фото: REUTERS/Eric Hartline
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Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин покорил очередной рубеж. Российский форвард вошел в десятку лучших снайперов НХЛ, опередив на один гол легендарного форварда "Питтсбурга" Марио Лемье. На счету Овечкина теперь 692 гола в регулярных чемпионатах.

Всего за какую-то неделю Александр Великий, как уважительно называют Овечкина за океаном, сумел подняться сразу на две строчки. Сначала он обогнал финна Теему Селянне, теперь опередил Лемье и сравнялся по голам со Стивом Айзерманом - тем самым, который играл в "Детройте" во времена великой русской пятерки. Следующая цель - Марк Мессье, который за карьеру поразил ворота 694 раза. До лидера - Уэйна Гретцки - Овечкину осталось забросить 202 шайбы.

В нынешнем сезоне капитан "Вашингтона" уже достиг отметки в 34 заброшенных шайбы. До конца нынешнего сезона Овечкину по силам догнать Фила Эспозито. У идущего на шестой позиции канадца 717 точных бросков.

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