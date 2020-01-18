Путин поддержал создание мобильного приложения для помощи ветеранам

Если ветерану ВОВ понадобятся продукты, содействие для выхода из дома или помощь на дачном участке, он сможет просто нажать кнопку на телефоне и получить такую поддержку. Идею об этом поддержал Владимир Путин в ходе общения с ветеранами и общественниками в Санкт-Петербурге.

Президенту в ходе дискуссии рассказали о проекте Общероссийского народного фронта (ОНФ), который намерен запустить специальное мобильное приложение "Помощь для ветеранов". Приложение будет рассчитано как на близких ветерана, так и на соцработников.

"Ветерану нужно будет просто нажать кнопку, запрос к нам поступает, и мы начинаем вместе с волонтерами соответствующую работу", - пояснил представитель ОНФ.

Путин назвал это приложение "отличной идеей". Глава государства попросил руководителей регионов самым активным образом поддержать инициативу.